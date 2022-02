Rainha Isabel II testa positivo à Covid-19

A rainha Isabel II © Joe Giddens/AFP

A rainha Isabel II testou positivo à Covid-19. A monarca, de 95 anos, apresenta sintomas "ligeiros" da doença, semelhantes a uma gripe, e pretende continuar com as suas funções no Castelo de Windsor.

"O Palácio de Buckingham confirma que a rainha teve hoje um teste positivo para a Covid. Sua Majestade está a sentir ligeiros sintomas de frio, mas espera continuar as suas tarefas ligeiras em Windsor durante a próxima semana", disse o Palácio de Buckingham num comunicado citado pela AFP, adiantando que "ela continuará a receber cuidados médicos e seguirá todas as directrizes apropriadas".

O palácio confirmou também que a rainha Isabel II está totalmente vacinada contra a Covid-19.

Esta notícia surge após o príncipe Carlos, o filho mais velho da rainha e herdeiro, também ter testado positivo no dia 10 de fevereiro, dois dias depois de ter estado com a sua mãe, em Windsor.

A Rainha celebrou há duas semanas os 70 anos da sua entronização após a morte do pai, Jorge VI, embora as cerimónias oficiais do Jubileu de Platina estejam apenas previstas para junho.