Rapaz de oito anos dispara e mata acidentalmente bebé na Florida

Bebé de um ano não resisitiu aos ferimentos causados pelo disparo acidental

Um rapaz de oito anos disparou e matou acidentalmente uma bebé de um ano, além de ferir uma outra de dois anos, num motel da Florida, no domingo, revelaram as autoridades dos Estados Unidos.

O acidente ocorreu após o pai do rapaz deixar a sua pistola no quarto de um motel em Pensacola, que foi depois encontrada pelo seu filho, que a disparou, tendo a bala trespassado a bebé de um ano e atingido a de dois, explicou o xerife do condado de Escambia, Chip Simmons.

As crianças baleadas pertenciam à namorada do dono do revólver e pai da criança que fez o disparo e a bebé ferida deve recuperar, acrescentou o xerife.

O pai voltou ao quarto, pegou na arma e em algo que os investigadores acreditam ser droga, e abandonou o local, revelou Simmons.

Está acusado de ser um criminoso condenado na posse de uma arma de fogo, além de enfrentar duas acusações de negligência pelo armazenamento de uma arma de fogo em local de fácil acesso por menor de idade, que resultou em ferimentos e adulteração de provas.

Foi preso e posteriormente libertado sob uma caução de 41 mil dólares (quase 39 mil euros).