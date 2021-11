Rápida propagação de gripe das aves coloca Ásia e Europa em alerta

Também na Europa a gripe aviária está a inspirar preocupação © AFP

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 16 Novembro, 2021 • 09:30

Vários surtos de gripe das aves, com severidade, foram detetados nos continentes europeu e asiático, ao longo dos últimos dias, de acordo com a Organização Mundial da Saúde Animal, que encara este ressurgimento como um sinal de que o vírus se está a propagar, mais uma vez, com rapidez.

A transmissão da gripe aviária, altamente patogénica, colocou a indústria de produção de carne de aves em alerta, já que, no passado, outros surtos conduziram ao abate de dezenas de milhões de animais, noticia o jornal The Guardian. Trata-se de uma situação que já está a chamar a atenção dos epidemiologistas, já que este vírus pode ser transmitido aos seres humanos.

Neste ano de 2021, a China já detetou 21 casos de infeção com H5N6 - um subtipo da gripe das aves -, um número mais elevado do que o reportado em todo o ano anterior.

Na Coreia do Sul, um surto numa quinta de Chungcheong do Norte atingiu 770 mil aves, revelou a Organização Mundial da Saúde Animal na segunda-feira, baseando-se num relatório das autoridades sul-coreanas. Todos os animais foram abatidos. Já no Japão, o subtipo H5N8 foi descoberto numa quinta no nordeste do país, divulgou o ministro japonês da Agricultura.

Mas também na Europa a gripe aviária está a inspirar preocupação. A Noruega reportou um surto, de H5N1, que atingiu sete mil aves, na região de Rogaland.

A gripe das aves é transmitida entre diferentes espécies de aves selvagens, e, quando migram do centro europeu para o Reino Unido, no inverno, a doença pode disseminar-se para as aves domésticas e em cativeiro.

O Governo belga colocou o país em risco agravado de gripe aviária, e determinou que as aves fossem mantidas dentro de casa a partir da última segunda-feira, depois de uma variante altamente patogénica ter sido identificada num ganso selvagem perto de Antuérpia. Este alerta surge depois de um movimento semelhante ter atingido a vizinha França no início deste mês e os Países Baixos em outubro.

No início deste mês, toda a Grã-Bretanha foi declarada zona de prevenção da gripe das aves, e foi exigido, através de contornos legais, que todos os criadores de aves seguissem medidas rigorosas de biossegurança, depois que um bando de aves ter sido abatido perto de Dundee, na Escócia, onde ocorreu um surto.

A gripe aviária pode ser transmitida a seres humanos, mas não é comum que aconteça. As pessoas teriam de tocar em pássaros infetados, nos seus excrementos ou ninhos, ou prepararem carne de aves infetadas para cozinhar.