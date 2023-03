Rara "tempestade dupla" atinge as duas costas dos Estados Unidos

© George Frey/AFP

Chuvas fortes e a queda de neve afetaram o nordeste dos Estados Unidos esta terça-feira, causando falhas de energia e o cancelamento de centenas de voos, enquanto a costa oeste também enfrenta uma tempestade e um inverno excecionalmente chuvoso.

"Tempestade dupla! Uma em cada costa", alertou, desta forma, o serviço meteorológico norte-americano (NWS, na sigla em inglês) referindo-se a "ameaças de inundações de grandes dimensões na Califórnia", e "o perigo, senão a impossibilidade, de viajar para o nordeste devido à neve e às inundações no litoral".

No nordeste, "os impactos mais significativos são esperados até à madrugada de terça para quarta-feira" com "fortes nevões" e "ventos fortes", sublinhou o NWS.

Já a polícia de Berkshire County, Estado de Massachusetts, onde caíram até 71 centímetros de neve, aconselhou os condutores a manterem-se fora das estradas.

Este duplo fenómeno em ambas as costas, bastante raro nos Estados Unidos, ocorre após vários eventos climáticos extremos, como uma série de tempestades em janeiro na Califórnia, que morreram 20 pessoas, e fortes nevões no final de dezembro em Buffalo e arredores, no norte do Estado de Nova Iorque, onde morreram pelo menos 39 pessoas.

Embora seja difícil estabelecer uma ligação direta com as alterações climáticas, os cientistas explicam regularmente que o aquecimento global aumenta a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos.

O mau tempo e os ventos fortes provocaram cortes de energia no nordeste esta terça-feira, afetando mais de 240 mil residências, segundo o 'site' especializado poweroutage.us.

Pelo menos várias centenas de voos sofrera atrasos ou foram cancelados, perturbações que afetaram em particular o aeroporto de La Guardia, em Nova Iorque, ou o de Boston, segundo o site FlightAware.

Em Syracuse, perto da fronteira com o Canadá, passageiros tiveram que ser retirados de um avião que tinha saído da sua pista de descolagem, num incidente que, segundo o aeroporto, não causou feridos.

As escolas foram fechadas nos estados de Massachusetts e New Hampshire, onde dezenas de eleições locais, marcadas para esta terça-feira, também foram adiadas.

Na Califórnia, que enfrenta um inverno particularmente rigoroso, as chuvas torrenciais podem causar "extensas inundações" em grande parte da costa e do vale central, bem como no sopé sul da Sierra Nevada, alertou o NWS.

Os meteorologistas alertaram ainda para um alto risco de avalanches, riscos que este Estado norte-americano, o mais populoso do país com 39 milhões de habitantes, já enfrentou nas últimas semanas.