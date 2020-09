Rato que deteta minas distinguido com medalha por salvar vidas

Magawa, o rato premiado © PDSA/PA

Por Cátia Carmo 25 Setembro, 2020 • 19:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Magawa, um rato africano de cinco anos, foi distinguido no Reino Unido por ter salvado vidas no Camboja, onde detetou 39 minas terrestres e 28 munições não detonadas. A organização veterinária britânica PDSA premiou-o, esta sexta-feira, com uma medalha de ouro "pela sua bravura salvadora e devoção ao dever". Acredita-se que existam até seis milhões de minas terrestres no sudeste asiático.

"O trabalho do HeroRAT [rato-herói] Magawa e da APOPO é verdadeiramente único e notável", afirmou Jan McLoughlin, diretor-geral da PDSA.

Na medalha de ouro da PDSA pode ler-se que foi atribuída "por bravura animal ou devoção ao dever". Dos 30 animais vencedores do prémio, Magawa é o primeiro rato.

O roedor foi treinado pela APOPO, uma instituição de solidariedade belga com sede na Tanzânia, que cria animais, batizados de HeroRATs, para detectar minas terrestres e tuberculose desde a década de 1990. Após o primeiro ano de treino, os animais ficam certificados.

"Receber esta medalha é mesmo uma honra para nós. Mas também o é para as pessoas no Camboja e para todos, no resto do mundo, que sofrem com as minas terrestres", explicou Christophe Cox, chefe-executivo da APOPO.

A PSDA transmitiu a cerimónia de entrega do prémio a Magawa no seu site.