Reações alérgicas. Recomendada suspensão da vacina da Moderna nos EUA

Epidemiologistas recomendaram a suspensão da administração da vacina da Moderna contra a Covid-19, no estado norte-americano da Califórnia. O alerta surge depois de terem sido registadas várias reações alérgicas em pessoas que tomaram a vacina desta empresa de biotecnologia.

Uma declaração emitida, este domingo, pela epidemiologista Erica S. Pan, citada pela Fox Los Angeles, estabelece a recomendação de uma paragem na administração do lote 041L20A da vacina da Moderna, devido a possíveis reações alérgicas que estão a ser investigadas.

"Um número maior do que o habitual de possíveis reações alérgicas foi reportado num lote específico da vacina da Moderna administrada numa clínica de vacinação. Cerca de 10 indivíduos precisaram de assistência médica num espaço de 24 horas", adiantou a especialista.

"Por extrema precaução e reconhecendo a extremamente limitada quantidade de vacinas disponíveis, recomendamos que seja usada outra vacina disponível em inventário e que se suspenda a administração de vacinas do lote 041L20A da Moderna", declarou a epidemiologista do estado da Califórnia, acrescentando que será partilhada qualquer atualização assim que haja mais informação sobre o caso.

Segundo a Fox, mais de 330 mil doses deste lote da vacina foram distribuídas por 287 pontos de vacinação em todo o estado da Califórnia.

As autoridades de saúde norte-americanas adiantaram que o lote em causa está a ser revisto e aconselharam os profissionais de saúde que estão a administrar as vacinas aos cidadãos a manterem todas as rotinas de precaução para que seja possível reconhecer e reagir a potenciais reações adversas.

