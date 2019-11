Recolher obrigatório decretado em três zonas da cidade de Bogotá

© Luisa Gonzalez/Reuters

O autarca de Bogotá, Enrique Peñalosa, decretou esta sexta-feira um recolher obrigatório em três zonas do sul da cidade colombiana, de modo a tentar conter os distúrbios e as pilhagens por parte de manifestantes violentos.

"Vamos estabelecer um recolher obrigatório em Bosa, Kennedy e Ciudad Bolívar", referiu o autarca em comunicado.

De acordo com Peñalosa, foram nestas três zonas que se "concentraram os atos de vandalismo" na sexta-feira, com pilhagens, roubos em lojas, danos em 79 autocarros do serviço público e destruição de estações do sistema transportes.

"Infelizmente tem havido um vandalismo generalizado", acrescentou o autarca, que disse haver 4.000 soldados do Exército a apoiar cerca de 20.000 polícias na vigilância e manutenção da ordem.

Os manifestantes violentos bloquearam as principais estações de transporte público do sul da capital colombiana, com os distúrbios a eclodirem em bairros como Patio Bonito, Molinos, Perdomo, Meissen e Tintal, que fazem parte de Bosa, Kennedy e Ciudad Bolívar, assim como no vizinho município de Soacha, onde também foi decretado o recolher obrigatório.

A agitação em Bogotá começou no final das manifestações contra a política económica e social do Presidente colombiano, Iván Duque.