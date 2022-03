Afinal, recolher obrigatório em Kiev volta a ser só à noite

Ao contrário do que tinha sido dito anteriormente, o recolher obrigatório será apenas noturno. O autarca da capital ucraniana voltou atrás e decidiu manter apenas o habitual recolher noturno entre as 20h00 e as 07h00 (18h00 e 05h00 em Lisboa), sendo que os habitantes "poderão deslocar-se livremente em Kiev no domingo durante o dia".