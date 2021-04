Reconstrução de Notre-Dame avança dois anos depois do incêndio

As chamas destruíram parte do monumento © Benoit Tessier/EPA

Dois anos depois do grande incêndio que devastou a catedral de Notre-Dame de Paris e que comoveu o mundo inteiro, as obras de reconstrução e restauração estão em curso, ao mesmo tempo que as causas do sinistro permanecem uma incógnita.

A 15 de abril de 2019, um incêndio era declarado na catedral de Notre-Dame de Paris. As chamas destruíram parte do monumento, provocando estragos no pináculo e no telhado.

Ferdinand, 28 anos, era engenheiro antes de começar a trabalhar enquanto técnico de acesso por cordas. Hoje trabalha na reconstrução do monumento histórico, o que considera ser "uma sorte, trabalhar num monumento de tirar o fôlego em termos arquiteturais", visto que "assistimos à qualidade e ao investimento das gerações que nos precederam".

Por agora, as obras concentram-se na restauração e limpeza de duas das vinte e quatro capelas da catedral. Ferdinand explica que o seu trabalho consiste em "retirar todos os destroços, aspirar todos os resíduos de poeiras, com todos os cuidados possíveis porque a estrutura ainda está frágil".

Emmanuel Macron prometeu após o sinistro uma reconstrução da catedral em cinco anos. Os donativos somaram mais de 833 milhões de euros para as obras, fruto da contribuição de cerca de 300 mil doadores.

Segundo Philippe Villeneuve, o arquiteto responsável pela reconstrução da catedral, Notre-Dame deverá voltar a abrir as portas ao público dentro de três anos, quando Paris receber os Jogos Olímpicos de 2024, "o monumento será reaberto ao público e aos fieis e voltará a ter um novo o pináculo, teto e abóbadas". No entanto, as obras vão continuar após a reabertura, "num programa que já estava previsto antes do incêndio".

Dois anos passados, as causas do incêndio permanecem desconhecidas.

O incêndio histórico inspira hoje ficções francesas: Jean-Jacques Annaud, realizador de O nome da Rosa, está a filmar Notre-Dame queima, enquanto que a plataforma Neflix anunciou uma nova produção, Uma parte do fogo, que retratará a noite do incêndio.