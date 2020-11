Recontagem confirma vitória de Joe Biden na Geórgia

O Presidente-eleito, Joe Biden © AFP

A recontagem dos votos das eleições presidenciais norte-americanas no estado da Geórgia confirmou a vitória do democrata Joe Biden, anunciaram na quinta-feira as autoridades locais.

A contagem inicial deu ao democrata apenas cerca de 14.000 votos à frente do rival, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A margem de vitória foi tão pequena que foi feita uma recontagem manual. A diferença diminuiu ligeiramente, ficando Joe Biden agora com pouco mais de 12.200 votos à frente.

A diferença entre os dois candidatos é ainda muito pequena. Trump, que contesta a derrota, pode, por isso, solicitar uma outra recontagem, esclareceu o gabinete do secretário de estado da Geórgia, responsável pelas eleições.

A vitória de Biden alarga a vantagem no Colégio Eleitoral sobre o recandidato republicano à Casa Branca.

Biden foi declarado vencedor das eleições presidenciais a 07 de novembro, depois de ter conquistado três importantes estados: Pensilvânia, Michigan e Wisconsin.

Biden tem agora 306 delegados ao Colégio Eleitoral, contra os 232 de Trump.