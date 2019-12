Recordes do clima. Ano 2019 pode ser o 2º ou 3º mais quente de sempre

A Antártica registou este ano o nível de gelo mais baixo de sempre © Lucas Jackson/Reuters

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 03 Dezembro, 2019 • 10:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Organização Mundial de Meteorologia concluiu que a última década foi a mais quente de que há memória, mas este não é o único recorde atingido à boleia do aquecimento global.

A agência Reuters aponta que, com o aumento da frequência das ondas de calor nos oceanos, a vida subaquática tem sido dizimada e as águas do mar estão 26% mais ácidas. No mesmo relatório da Organização Mundial de Meteorologia, divulgado esta manhã na Cimeira do Clima, em Madrid, é também sublinhado que a Antártica registou este ano o nível de gelo mais baixo de sempre.

O ano de 2019 está a caminho de se tornar o segundo ou terceiro mais quente de que há registos. O documento assinala ainda exemplos de regiões devastadas por ciclones, como Moçambique, Japão e Austrália.

A concentração de CO2 na atmosfera também atingiu o valor recorde de 407,8 partes por milhão (ppm) em 2018, e continua a aumentar em 2019.