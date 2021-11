Recuperação económica será "muito mais rápida" e "cicatrizes pandémicas" serão menores do que o previsto

A escala e a velocidade das respostas e dos apoios foram inéditas © Igor Martins/Global Imagens

A agência de notação financeira Fitch Ratings assinalou esta segunda-feira que as "cicatrizes pandémicas" consequentes da Covid-19 serão menores que o inicialmente previsto, apontando que a recuperação a médio prazo pós-pandemia contrasta com o "apagado crescimento pós-crise económica".

Num boletim emitido nesta segunda-feira, em que se apresenta novas estimativas quanto aos mercados desenvolvidos, a agência de notação financeira refere também que a pandemia irá reduzir o potencial crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do lado da oferta da economia a médio prazo.

No documento, a Fitch Ratings assinala que o investimento é mais resiliente do que o esperado e que a longo prazo o desemprego ficou abaixo do previsto, depois de um apoio político sem precedentes.

A Fitch Ratings acrescenta que a recuperação económica a médio prazo dos mercados desenvolvidos será "muito mais rápida" que o registado na 'ressaca' da crise financeira global de 2008 e 2009.

De igual forma, a agência de notação financeira sublinhou que a escala e a velocidade das respostas e dos apoios foram inéditas e permitiram o "amortecimento das folhas do setor privado" e apoiar a procura.

O aumento da procura levou também os negócios a aumentarem a capacidade de manufaturação e registou-se também uma aceleração da utilização das tecnologias de informação.

Atendendo a estes fatores, a Fitch Ratings espera que, entre os mercados desenvolvidos, a pandemia retire apenas 0,1 pontos percentuais por ano do crescimento que estes registaram no período pré-pandemia.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.144.573 mortes em todo o mundo, entre mais de 256,54 milhões de infeções pelo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

