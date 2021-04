Recuperado em Lisboa manuscrito peruano com mais de 300 anos

O documento foi restituído ao país de origem © Cortesia Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária encontrou um documento que estava desaparecido e que pertence ao Património Cultural do Peru. O manuscrito é originário da primeira metade do século XVII e encontrava-se à venda na internet.

O bem cultural estava nas mãos de um comerciante alfarrabista português, especializado em documentos antigos, depois de adquirido a um antiquário alemão.

"Após a sua apreensão, e no âmbito da Convenção UNIDROIT da qual Portugal e o Peru são parte, o documento foi restituído a este estado andino através da sua embaixada no nosso país", pode ler-se no comunicado da PJ, enviado à TSF. A descoberta do documento teve a autoria desta autoridade, através da diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.