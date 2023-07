Rede britânica de tráfico de droga desmantelada no Sul de Espanha

Além da "grande quantidade" de cocaína, foram apreendidas duas embarcações de luxo, um veículo e um grande número de telemóveis © Matias Chiofalo/Europa Press (arquivo)

A Guardia Civil espanhola, em colaboração com as autoridades britânicas, desarticularam em Málaga uma organização criminosa que se dedicava à introdução de grandes quantidades de cocaína proveniente da América do Sul em Espanha e no Reino Unido.

Na operação foram apreendidos 3754 quilos de cocaína e foram detidos nove indivíduos alegadamente envolvidos na rede, todos de nacionalidade britânica e que eram procurados pela Agência Contra o Crime do Reino Unido.

Durante as várias fases da operação Eulalia foram efetuadas várias buscas nas localidades de Mijas Costa e Benalmádena, província espanhola de Málaga, assim como no Reino Unido tendo sido apreendidos, além da "grande quantidade" de cocaína, duas embarcações de luxo, um veículo e um grande número de telemóveis.

A operação policial começou após um controlo fiscal realizado em Puerto Marina (Benalmádena) onde uma das embarcações levantou suspeitas às autoridades.

Num primeiro momento foram encontradas no interior da embarcação de luxo uma caixa de plástico escondida na coberta e que continha 18 pastilhas de cocaína de um quilograma cada uma.

Devido à presença de estupefacientes, dois cidadãos britânicos que se encontravam a bordo foram detidos.

Após a autorização judicial para a realização de buscas nos camarotes da mesma embarcação foram encontradas mais 166 pastilhas idênticas às que foram detetadas inicialmente.

Após a troca de informações entre as autoridades espanholas e o organismo de investigação britânico concluiu-se que os dois detidos estavam a ser investigados no Reino Unido.

A mesma organização criminosa britânica encarregava-se de coordenar a logística e a distribuição dos estupefacientes utilizando embarcações de luxo que navegavam até ao ponto onde se encontravam navios da marinha mercante provenientes do Brasil e que lançavam ao mar as cargas que continham cocaína.

Os membros da rede recolhiam a cocaína no alto mar que depois transportavam para portos desportivos na costa de Málaga, Andaluzia.

A cocaína era depois guardada em vivendas no sul de Espanha sendo depois transportada para o Reino Unido.

As autoridades britânicas, no Reino Unido, no quadro da mesma operação apreenderam 2,37 toneladas de cocaína e 1,2 toneladas da mesma substância em pontos distintos do país e detiveram sete cidadãos britânicos que alegadamente fazem parte do mesmo grupo de crime organizado.