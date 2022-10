Redes sociais chinesas omitem retirada de ex-líder Hu Jintao do congresso

20.º Congresso do Partido Comunista da China © Xinhua/Li Xueren/EPA

Uma pesquisa pelo nome do ex-presidente chinês Hu Jintao nas redes sociais do país omite a sua aparente expulsão da cerimónia de encerramento do 20.º Congresso do Partido Comunista da China (PCC).

Na rede Weibo - equivalente ao Twitter, que está censurado no país asiático -, a mais recente publicação sobre Hu data de 18 de outubro e inclui alguns comentários seus sobre o desenvolvimento económico do país. Todos os restantes resultados são referências breves à sua presença na inauguração do congresso do PCC, no dia 16 de outubro.

No Twitter, contas especializadas sobre política da China apressaram-se a partilhar as imagens do antigo líder chinês a ser subitamente retirado da cerimónia de encerramento do congresso, que se realizou esta semana, no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

Hu, de 79 anos, está sentado numa posição de destaque, na mesa da frente, ao lado do seu sucessor, o atual líder Xi Jinping, quando é abordado por dois funcionários.

O ex-presidente parece argumentar brevemente com um dos funcionários, enquanto o membro do Comité Permanente do Politburo do Partido Li Zhanshu, que está sentado do outro lado, coloca a mão nas costas do antigo líder.

Hu levanta-se e fala durante cerca de 30 segundos com os dois homens, parecendo relutante em sair. É então escoltado, com um dos funcionários a segurar o seu braço, enquanto outros membros do Partido Comunista, sentados atrás da mesa principal, observam.

Antes de sair, Hu parece dizer algo a Xi Jinping e dá um toque amigável no ombro do primeiro-ministro, Li Keqiang.

A certa altura, enquanto Hu está de pé e discute com os dois homens antes de sair, Li Zhanshu parece tentar levantar-se do seu assento, mas é puxado de volta por outro membro do Comité Permanente do Politburo Wang Huning, que está sentado do outro lado.

Não se sabe o que levou à retirada de Hu.

O atual líder da China, Xi Jinping, emergiu durante a sua primeira década no poder como um dos líderes mais fortes na História moderna da China, quase comparável a Mao Zedong, o fundador da República Popular, que liderou o país entre 1949 e 1976.

Xi deve quebrar neste congresso com a tradição política das últimas décadas ao assegurar um terceiro mandato no poder.