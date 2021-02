Redução não foi suficiente. Portugal continua líder em novos casos por milhão de habitantes

Hospital Santa Maria, em Lisboa © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Portugal continua com a maior média diária de novos casos de contágio pelo novo coronavírus por milhão de habitantes nos últimos sete dias, apesar de uma redução, de acordo com o 'site' estatístico Our World in Data.

Apesar de ter passado de uma média de 1142 novos casos diários por milhão de habitantes na segunda-feira passada para 931 esta segunda-feira, Portugal figura no topo da lista, seguido por vários pequenos territórios (San Marino, Montenegro, Andorra), e o país com alguma dimensão que surge a seguir é Israel, com 536 novos casos diários por milhão de habitantes.

Em relação à média diária de mortes com Covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, Portugal deixou de estar no topo da lista, mas na realidade, esse número aumentou de 27 para 29,7.

A diferença em relação à última semana é que dois pequenos territórios com cerca de 30 mil habitantes (San Marino e Mónaco) superam hoje estatisticamente Portugal neste indicador.

O segundo país de alguma dimensão com mais mortes diárias por milhão de habitantes a sete dias é a Eslováquia, com menos de metade do número português: 14,1 mortes por milhão de habitantes.

De acordo com o Our World in Data, que usa dados compilados pela universidade norte-americana Johns Hopkins, em total de casos desde o início da pandemia por milhão, Portugal também subiu na lista de países, passando do 13.º para o décimo lugar mais alto, com uma subida de 62 mil para 70.661 casos por milhão de habitantes.

Portugal também subiu na lista de países com mais mortes por milhão de habitantes, passando de 24.º para 19.º lugar, encontrando-se agora com 1.224 mortes por milhão.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.482 pessoas dos 720.516 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

