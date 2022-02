Referendo na Suíça. População decide restrição na publicidade ao tabaco e experiências com animais

As maiores tabaqueiras do mundo têm todas sede na Suíça © AFP

Neste domingo, há mais um referendo na Suíça. A população vota para decidir se deve ser restringida a publicidade ao tabaco e se o uso de animais em experiências científicas deve ser proibido. Os resultados devem ser anunciados ainda neste domingo.

No que diz respeito ao tabaco, a Suíça tem uma das legislações mais permissivas da Europa. Atualmente só estão proibidos os anúncios dirigidos a menores na rádio e na televisão.

As maiores tabaqueiras do mundo têm todas sede na Suíça e todas financiaram a campanha do 'Não'. Ainda assim, os primeiros resultados do referendo já indicam que a maioria dos suíços quer restringir a publicidade ao tabaco

Já quanto à proibição de usar animais para experiências científicas, o tema é antigo, já por várias vezes referendado, e que nunca convenceu a maioria dos eleitores suíços.

As sondagens dizem que ainda não será desta vez que o país se torna o primeiro a proibir experiências com animais.