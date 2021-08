Refugiado afegão sob vigilância em França por alegada proximidade aos taliban

O ministro do Interior francês, Gerald Darmanin © Loic Venance/AFP

Por Cátia Carmo 23 Agosto, 2021 • 20:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

França colocou sob vigilância um afegão retirado de Cabul por suspeitas de ligações aos taliban, revelou esta segunda-feira o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, à AFP. O homem está também a ser vigiado pelos serviços secretos franceses.

"Acreditamos que pode estar ligado aos taliban, mesmo que tenha ajudado muito na evacuação da embaixada francesa", disse o ministro.

O suspeito admitiu que já pertenceu aos taliban e disse ter trabalhado como chefe armado de um posto de controlo taliban em Cabul.

"Dadas as dificuldades consideráveis de realizar investigações sobre as pessoas que estão as ser repatriadas, as autoridades concordaram em levar esta pessoa e a sua família a bordo", explicou Gerald Darmanin.

Há outros quatro homens retirados do Afeganistão que também estão sob vigilância porque as autoridades acreditam que estão ligados a este suspeito.

Macron prometeu, num discurso televisivo na semana passada, que França iria "proteger aqueles que estão mais ameaçados no Afeganistão" ao mesmo tempo que prometeu que a Europa iria elaborar uma iniciativa "robusta" para impedir a migração ilegal e, em particular, as redes de tráfico de pessoas.

"Temos de nos antecipar e proteger-nos contra os fluxos migratórios irregulares significativos que põem em perigo os migrantes e correm o risco de incentivar o tráfico de todos os tipos", acrescentou o Presidente francês.