Refugiados saídos da Ucrânia já são mais de 4 milhões

Desde a Segunda Guerra Mundial que a Europa não registava um fluxo de refugiados tão grande

O número de refugiados da Ucrânia que fugiu do país desde a invasão russa a 24 de fevereiro ultrapassou, esta quarta-feira, a barreira dos 4 milhões de pessoas, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

No total, 4.019.287 ucranianos -- essencialmente mulheres e crianças -- deixaram o país em fuga da guerra desencadeada pela Rússia, indicam os dados atualizados do ACNUR.

"O número de refugiados da Ucrânia atingiu os quatro milhões, cinco semanas após o início do ataque russo", escreveu na rede social Twitter o alto-comissário para os Refugiados, Filippo Grandi, que chegou hoje ao país em guerra.

Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.



I have just arrived in Ukraine.



In Lviv I will discuss with the authorities, the UN and other partners ways to increase our support to people affected and displaced by this senseless war. - Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 30, 2022

"Em Lviv vou reunir-me com as autoridades, a ONU e outros parceiros para ver como aumentar o nosso apoio aos afetados e deslocados por esta guerra sem sentido", adiantou.

O número de refugiados já supera a projeção inicial feita pelo ACNUR quando o conflito começou. Desde a Segunda Guerra Mundial que a Europa não registava um tal fluxo de refugiados.

Mais de metade dos refugiados fugiram para a Polónia, que recebeu 2,3 milhões, enquanto à volta de 600 mil se encontram na Roménia, milhares dos quais depois de passarem pela vizinha Moldova.

No total, mais de 10 milhões de pessoas, ou seja, mais de um quarto da população, foi forçada a fugir, atravessando a fronteira para os países vizinhos ou procurando refúgio noutras zonas da Ucrânia.

A ONU calcula em quase 6,5 milhões o número de deslocados no país.

