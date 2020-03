Refugiados sírios sabem que não podem entrar na Grécia mas não têm alternativas

© AFP

Nos últimos dias milhares de sírios têm-se dirigido à fronteira entre a Turquia e a Grécia. Ancara anunciou que a fronteira estava aberta e removeu todos os obstáculos que existiam. A Turquia abriu a fronteira mas os gregos não fizeram o mesmo.

Majad Radwan diz que os refugiados sabem que não podem entrar na Grécia mas não existe alternativa "tudo se relaciona com as autoridades turcas que estão a dificultar a vida aos refugiados e impuseram uma série de regras. As pessoas não conseguem um visto de trabalho, passaportes ou cartões de identificação. Tudo isso faz com que estejam prontas para sair e quando a fronteira abriu decidiram deixar a Turquia".

Ouvido pela TSF Majad Radwan conta que o que os refugiados encontram na fronteira não os assusta. Diversos grupos envolveram-se em confrontos com as forças gregas e foram recebidos com gás lacrimogéneo. Este sírio refugiado na Turquia diz que todos os cenários são melhores do que a vida na Síria ou na Turquia. O gás e os bastões não se comparam às bombas, mísseis e balas.

Majad Radwan, que fugiu de Aleppo há uns anos, diz que no caso dele não tenta chegar à União Europeia por diversas razões "eu tenho família e não é fácil para mim tomar uma decisão dessas. Os meus filhos estão quentinhos e preciso de lhes dar boas condições. Muitas outras pessoas têm os filhos sem nada e sem esperança. Eu posso estar preso à minha nacionalidade e à minha terra mas quero estar perto da Síria. Nesta altura estou em Kilis e quero mais ficar perto do meu país do que ir até à fronteira e para longe da minha terra.

Com as forças de Bashar Al Assad a ganharem terreno Majad Radwan nem admite pensar na vitória do regime e diz que a mudança é o único cenário possível. "Não há outra hipótese para os que saíram da Síria. Se regressarem e Assad estiver no poder, serão assassinados. Eu não regressarei, aí vou para a Grécia lutar."

A guerra atravessa nesta altura uma nova fase decisiva. Milhares de pessoas estão junto à fronteira entre a Turquia e a Síria e este refugiado acredita que em breve serão cerca de meio milhão a tentarem entrar na Grécia.