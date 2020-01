Regina Duarte vai ser a nova secretária da Cultura de Bolsonaro

© Gerardo Santos / Global Imagens

Regina Duarte começa esta terça-feira "um período de testes" - um "noivado", segundo as suas palavras -, com o governo brasileiro. No dia seguinte, quarta-feira, visitará a secretaria de Estado, em Brasília, e é nessa altura que é suposto dar o "sim" definitivo a Bolsonaro.

Regina Duarte, que foi protagonista de sucessos estrondosos no Brasil e em Portugal, sobretudo em telenovelas, é uma das raras artistas do país com que Bolsonaro simpatiza, razão pela qual outros artistas já criticaram e ironizaram a sua posição.

Atores como José de Abreu e Gregório Duvivier, além do realizador Kleber Mendonça, da documentarista Débora Diniz e do escritor Paulo Coelho já se pronunciaram em tom negativo nas redes sociais.

A ligação de Regina Duarte à política ganhou forma desde a primeira eleição do esquerdista Lula da Silva, em 2002, quando declarou apoio a José Serra, candidato de centro-direita, pelo PSDB. Lula acabaria por ganhar.

Já em 2016, apoiou o impeachment de Dilma Rousseff publicamente. Mais recentemente, declarou-se a 100% com Sérgio Moro, ministro da justiça de Bolsonaro e juiz que condenou Lula à prisão na Operação Lava Jato.

A artista apoia também o porte de armas e opõe-se à nomeação, nos últimos dias, do documentário "Democracia em Vertigem", para os Óscares.