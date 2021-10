Registado sismo de magnitude 6.1 em Tóquio

© Charly Triballeau/AFP (arquivo)

Um terramoto de magnitude 6.1 na escala aberta de Richter atingiu esta quinta-feira a cidade japonesa de Tóquio, mas as autoridades disseram não haver perigo de um tsunami.

A Agência Meteorológica do Japão localiza o epicentro do sismo, registado por volta das 22h41 locais (14h41 em Lisboa), no Noroeste da Prefeitura de Chiba.

© JMA

O hipocentro localizou-se a 80 km de profundidade. Não há, para já, registo de feridos ou danos materiais, avança a Associated Press.

O abalo atingiu um nível de "5+" - num máximo de 7 - na escala de intensidade sísmica utilizada pela agência japonesa. Segundo a escala, "a maior parte das pessoas terá sentido dificuldades em andar sem agarrar um objeto estável. Mobília não fixada pode ter caído".

A televisão pública NHK noticiou que os comboios de alta velocidade "Shinkansen" que entram e saem de Tóquio foram temporariamente suspensos.

A NHK mostrou imagens dos movimentados distritos de Shibuya e Shinjuku, no centro da cidade, em que se viam carros em movimento e pessoas a andar nas ruas como habitualmente.

O novo primeiro-ministro, Fumio Kishida, publicou uma mensagem no Twitter instando as pessoas a "verificar as últimas informações e a tomar medidas" para se protegerem.