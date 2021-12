Regulador britânico autoriza novo medicamento da GlaxoSmithKline contra a Covid

O medicamento foi desenvolvido em parceria com o laboratório californiano Vir Biotechnology © Maria João Gala/Global Imagens (arquivo)

A Agência Britânica de Medicamentos (MHRA) autorizou o anticorpo monoclonal do laboratório britânico GlaxoSmithKline contra o coronavírus, anunciou o regulador, sublinhando que o tratamento permaneceu ativo contra a nova variante Ómicron.

O medicamento demonstrou ser "seguro e eficaz na redução do risco de hospitalização e morte em pessoas com infeção leve a moderada por Covid-19 e com um risco aumentado de desenvolver uma forma grave da doença", refere o regulador britânico em comunicado.

Desenvolvido em parceria com o laboratório californiano Vir Biotechnology, o tratamento à base de anticorpos monoclonais de longa ação permite, graças a uma única dose, reduzir em 79% o risco de hospitalização e morte em adultos com alto risco de apresentar sintomas, explica.

A GSK, por sua vez, garantiu que o seu tratamento experimental permanece ativo "contra as principais mutações da nova variante Ómicron", de acordo com dados pré-clínicos.

"Até o momento, o sotrovimab mostrou que permanece ativo contra todas as variantes de preocupação e de interesse definidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS)", afirmou.

O medicamento foi classificado no final de junho pela Comissão Europeia como um dos cinco tratamentos mais promissores para Covid-19.

O sotrovimab é o segundo tratamento contra o coronavírus aprovado em um mês pelo Reino Unido, depois do molnupiravir, o comprimido anti-Covid do laboratório americano Merck, autorizado no início de novembro.

