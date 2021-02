Rei de Espanha: "Sem liberdade de expressão e de informação, não há democracia"

Reprodução parcial da capa do diário ABC

Manchete do Le Monde: AstraZeneca, eficácia da vacina em questão. Os ensaios ficaram marcados por erros de dosagem e de dados insuficientes sobre os maiores de 65 anos de idade... o produto anglo-sueco é posto em causa também por causa da variante sul-africana do vírus em que aparentemente só cobre 22% das formas ligeiras de infeção. Para já nenhuma mudança em França... o ministro da saúde Olivier Veran foi vacinado ontem com o produto da AstraZeneca.

Ao fim de 40 dias de vacinação, só dois por cento dos galegos estão vacinados... é uma manchete em tom de lamento no Voz da Galiza...

No Vanguardia, a notícia de que um tribunal Vasco mandou reabrir restaurantes em zona de alto contágio... os juízes indicam que não há provas de mais casos com locais abertos...

Viva o Rei... Filipe Sexto é citado na capa do jornal do diário espanhol ABC... "sem liberdade de expressão e de informação, não há democracia"... na entrega dos prémios da associação de imprensa de Madrid, o rei defendeu o exercício do jornalismo em liberdade, sem ameaças nem coações.

No El País a manchete diz-nos que o Podemos de Pablo Iglésias - que faz parte do governo com o PSOE de Pedro Sanchez - pede o fim da criminalização do enaltecimento do terrorismo. O partido propõe também eliminar delitos contra a Coroa e legalizar insultos contra o hino e a bandeira...

No Hoje Macau, diz-se que é um exemplo a seguir... pela população local. Os governantes da RAEM foram os primeiros a serem vacinados. Diz este diário: "um meio eficaz de conquistar a confiança do público no medicamento".

Na manchete do Jornal de Angola, "ensino primário e pré-escolar em aulas a 15 de março"... de resto continua a cerca sanitária nacional e não é permitida a circulação das onze da noite às cinco da manhã.

O Guardian Weekly põe Jeff Bezos, o patrão da Amazon na capa e chama-lhe O homem que vendeu o mundo... no título... The Man Who Sold The World.