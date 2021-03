Reino Desunido: a pior crise real em 85 anos

© Reprodução parcial da capa do jornal Daily Mirror

Os jornais espanhóis destacam hoje as divergências no governo por causa do pedido de levantamento da imunidade aos eurodeputados catalães independentistas - como Carles Puigdemont - fugidos à justiça... "As diferenças no governo atrasam as ajudas diretas", diz o El País ...

O ABC afirma que Iglésias - o líder da Unidas Podemos - manobra na Europa a favor de Puigdemont... O La Vanguardia, mais factual, escreve em manchete que o voto para levantar a imunidade a Puigdemont separa PSOE e Podemos...

Nos jornais espanhóis há ainda as reportagens sobre o 8 de março dia da mulher ... hasta la igualdade (não precisa tradução aqui) escreve o Periódico da Catalunha...

No El País temos ainda mais dois temas que andam hoje pelas bocas lidas e contadas no mundo... notícias do Brasil... Um juiz do supremo anula todas as condenações a Lula da Silva e a entrevista dos duques de Sussex Harry e Megan à CBS - a Oprah Winfrey - em que acusam a família real britânica de racismo, manipulação e crueldade, reavivando o debate sobre a monarquia. "A acusação sacode a coroa britânica"... o El País diz que sacode mas também afirma que o palácio de Buckingham guarda silêncio, é portanto uma sacudidela silenciosa... o governo de Boris Johnson também não diz nada - pelo menos para já - talvez venha a dizer porque o partido trabalhista já pediu um inquérito à denúncia feita por Megan e Harry, filho de Diana.

No Guardian, no Reino Unido, "Palácio em crise depois de devastadora queixa de racismo"... No Daily Mail, as vítimas passam a carrascos na manchete "O que é que eles fizeram?"... o jornal fala em acusações tóxicas e incendiárias... Noutro tabloide, o Daily Express: "tão triste que tenha chegado a isto" mostrando uma imagem da Rainha Isabel II... O Daily Mirror chama-lhe a pior crise real em 85 anos...

No Daily Telegraph, Joe Biden comenta as palavras de Megan: "A duquesa mostrou coragem", afirma o presidente americano...

A revista francesa Ponto de Vista, Point de Vue, chama-lhe Guerra Sem Limites.

O Libération dedica-se à guerra informática, operação Avatars... falsas contas nas redes sociais para contra atacar a propaganda e pirataria do Daesh... O Libé entrou na discreta luta informacional - é o termo utilizado - do exército francês na internet, pouco assumida publicamente. Três páginas no interior, ciberguerra: aos seus postos de combate! Um dossier que vai também da China ao que o jornal chama a escola russa da desinformação.

A França a caminho das presidenciais de 2022 e o Fígaro escreve em manchete: redes sociais, influenciadores - ou influencers - a nova tentação dos políticos.

No Jornal de Angola, novas variantes da Covid-19 foram detetadas no país. O ministério da saúde anuncia estirpes da África do Sul e do Reino Unido.

No americano USA Today, os médicos preocupados com a diminuição do número de pessoas testadas. A descida no número é acompanhada do levantamento de restrições em vários estados.