Reino Unido admite fechar escolas e recomenda idosos a ficar em casa. Atuação da polícia será limitada

© Tolga Akmen/AFP

Por Lusa 03 Março, 2020 • 12:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O surto de Covid-19 poderá afetar 20% do total dos trabalhadores no Reino Unido e obrigar o governo a concentrar a resposta da polícia nos crimes mais graves ou em manter a ordem pública, refere um documento oficial publicado.

O Plano de Ação, de 28 páginas, prevê ainda que as escolas poderão fechar e os idosos aconselhados a não participar em eventos sociais se o vírus ultrapassar a fase de contenção, atualmente em prática, para a fase de mitigação.

As autoridades admitem também mobilizar profissionais de saúde aposentados e das forças armadas e reduzir o campo de ação da polícia, que também poderá ser afetada pelo novo coronavírus.

"Com uma perda significativa de polícias e funcionários, a polícia concentrar-se-ia em responder a crimes graves e em manter a ordem pública", refere o documento.

O Plano estabelece cenários e medidas para cada uma das quatro diferentes fases, nomeadamente Contenção, Retardamento, Investigação e Mitigação.

"O plano não estabelece o que o governo vai fazer. Estabelece os passos que poderíamos tomar no momento certo e com base nos pareceres científicos", vincou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

As autoridades britânicas admitem a necessidade de adiar intervenções médicas programadas não urgentes, como operações, mas vincaram que o serviço nacional de saúde está "extremamente bem preparado" para o agravamento da epidemia.

De acordo com a imprensa britânica, o ministro das Finanças, Rishi Sunak, está a preparar a inclusão de medidas de apoio no orçamento previsto para 11 de março, enquanto o governador do Banco da Inglaterra, Mark Carney, disse que a instituição tomará as medidas necessárias para ajudar a economia britânica.

Em resposta hoje à Comissão Parlamentar das Finanças, Carney, que será substituído dentro de semanas por Andrew Bailey, afirmou que o papel do banco central vai ser "ajudar as empresas e famílias do Reino Unido a aguentar um choque económico que poderá ser grande, mas que será temporário".

O governo tem previsto o lançamento de uma campanha de informação pública no final desta semana com conselhos às pessoas para ajudar a limitar a propagação do vírus, inclusive lavando as mãos regularmente com água e sabão.

O jornal The Guardian noticiou hoje que os supermercados britânicos têm planos de contingência não só para manter as prateleiras com comida, mas também para lidar com consumidores alarmados que queiram fazer armazenamento de mantimentos.

O balanço mais recente feito pelo governo sobre o impacto do Covid-19 no Reino Unido, publicado na segunda-feira, deu conta de 40 casos positivos em 13.525 pessoas testadas.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O SURTO DE CORONAVÍRUS