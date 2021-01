Reino Unido aprova terceira vacina contra a Covid-19

A vacina da Moderna é a terceira que o Reino Unido aprova © AFP

É a terceira vacina que o Reino Unido aprova: depois da Pfizer/BioNTech e da AstraZeneca, a fórmula da Moderna recebeu o selo de aprovação das autoridades de saúde britânicas. A vacina da Moderna funciona de uma forma semelhante à da Pfizer/BioNTech e já está a ser distribuída no serviço nacional de saúde britânico, de acordo com a BBC.

As doses da segunda picada não devem estar disponíveis até à primavera. O Reino Unido já encomendou 17 milhões de doses. Perto de 1,5 milhão de pessoas no Reino Unido receberam pelo menos uma dose da vacina Covid até agora, das quais quase um quarto com mais de 80 anos.

As vacinas estão a ser fornecidas aos grupos de risco em primeiro lugar, que abrangem 30 milhões de cidadãos no Reino Unido.

Matt Hancock, ministro britânico da Saúde, declarou tratar-se de "uma notícia muito boa e uma nova arma no arsenal contra esta terrível doença".

O Reino Unido encomendou sete milhões de doses a princípio, mas aumentou para dez milhões para conseguir que mais pessoas fossem imunizadas.

Nadhim Zahawi, alto responsável que está a comandar a task force da vacinação, afirmou: "A vacina da Moderna será um impulso vital para estes esforços e vai ajudar-nos a voltar à normalidade mais rapidamente."

