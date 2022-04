Reino Unido aprova vacina da Valneva contra a Covid-19

© Justin Tallis/AFP

O Reino Unido aprovou, esta quinta-feira, uma nova vacina contra a Covid-19, desta vez do fabricante franco-austríaco de medicamentos Valneva, anunciou a autoridade reguladora britânica.

"Foi concedida a aprovação após a vacina Valneva contra a Covid-19 ter cumprido os padrões exigidos de segurança, qualidade e eficácia", disse a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido em comunicado.

O regulador britânico é o primeiro no mundo a aprovar esta vacina, já tendo recebido autorização para uso de emergência no Reino do Bahrein, que comprou um milhão de doses.

O laboratório também assinou um acordo com a Comissão Europeia para o fornecimento de um máximo de 60 milhões de doses ao longo de dois anos, em 2022 e 2023.

Trata-se da sexta vacina contra o coronavírus a ser licenciada no Reino Unido, juntando-se às da AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen de dose única (Johnson & Johnson) e Novavax.

"A Comissão Independente de Medicamentos para Uso Humano e a sua task-force especializada em covid-19 verificaram cuidadosamente as evidências disponíveis e (...) a relação benefício/risco é positiva", disse Munir Pirmohamed, presidente desta comissão, citado num comunicado de imprensa.

A vacina pode ser usada em pessoas com idades entre 18 e 50 anos, com a primeira e a segunda dose tomadas com pelo menos 28 dias de intervalo. Pode ser armazenada à temperatura dos frigoríficos convencionais.

O Reino Unido foi duramente atingido pela pandemia de coronavírus, que matou mais de 171.000 pessoas no país.

Mais de 92% da população com 12 anos ou mais recebeu uma primeira dose da vacina covid-19, 86,2% uma segunda dose e 67,8% uma dose de reforço.