Reino Unido aprova vacina da Novavax para maiores de 18 anos

O Reino Unido aprovou, na quinta-feira, uma nova vacina contra a Covid-19 para os maiores de 18 anos. Com uma proteção de até 89%, a vacina desenvolvida pela empresa norte-americana Novavax é a quinta a ser aprovada pelo país e deve ser tomada em duas doses.

"Estou feliz por confirmar a autorização" da vacina do laboratório americano, afirmou a diretora-geral da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde, June Raine, em comunicado citado pela AFP. "A nossa aprovação segue uma revisão rigorosa da segurança, qualidade e eficácia desta vacina e conselhos de especialistas do órgão consultivo científico independente do governo, a Comissão de Medicamentos Humanos", explicou.

A vacina da Novavax foi desenvolvida através da tecnologia de subunidades de proteínas, ao contrário dos compostos de RNA mensageiro usados pela Pfizer e pela Moderna. A pesquisa foi realizada tendo em conta as variantes anteriores do vírus, mas a empresa já começou a trabalhar numa versão específica para a Ómicron.

"É uma prova da capacidade de pesquisa e desenvolvimento de vacinas de primeira linha do país", disse o ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, citado pela BBC. "Dezenas de milhares de pessoas participam em ensaios clínicos aqui no Reino Unido, contribuindo para a pesquisa inestimável que mostra que as nossas vacinas são seguras e eficazes", acrescentou.

A Novavax prevê que esta vacina seja administrada em 16% dos maiores de 12 anos no Reino Unido que ainda não tomaram as duas doses. A empresa planeia ainda solicitar uma autorização extra para a utilização desta vacina em crianças "nas próximas semanas", bem como enviar dados para a dose de reforço ou uma possível quarta dose no próximo outono.

O Reino Unido é um dos países mais atingidos pela pandemia, com quase 157 mil mortos. Até ao momento, 84% da população britânica acima dos 12 anos tem o esquema vacinal completo com duas doses.

