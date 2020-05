Reino Unido celebra Dia da Vitória com dois minutos de silêncio

A bandeira nacional vai ser hasteada nos edifícios públicos © EPA

O Reino Unido vai cumprir esta sexta-feira dois minutos de silêncio às 11h00 em memória dos combatentes dos exércitos aliados no âmbito das comemorações do 75.º aniversário do Dia da Vitória sobre as tropas nazis na Segunda Guerra Mundial.

A bandeira nacional vai ser hasteada nos edifícios públicos, anunciou o Governo britânico, que preparou um programa de celebrações que culminam com uma mensagem da rainha Isabel II na televisão às 21h00, a mesma hora que o pai, Jorge VI, falou para a rádio em 1945.

O 8 de maio de 1945 foi a data em que os países Aliados aceitaram a rendição condicional da Alemanha nazi, pondo fim à Segunda Guerra Mundial na frente europeia, passou a ser designado por Dia da Vitória na Europa [VE Day].

Após a mensagem da monarca, os britânicos são encorajados a cantar em coro, mas do interior de suas casas, a canção "We'll Meet Again", de Vera Lynn, celebrizada durante o conflito e a qual a rainha referiu a propósito do desafio colocado pela pandemia de Covid-19.

O Governo de Boris Johnson mudou o habitual feriado da primeira segunda-feira de maio para a sexta-feira seguinte para permitir um grande programa de celebrações, incluindo desfiles e festas de rua e o prolongamento do horário dos bares durante o fim de semana.

Porém, o plano teve de ser alterado e restrito devido ao regime de confinamento em vigor desde 23 de março decretado por conter a propagação do novo coronavírus, que já matou 30.615 pessoas no Reino Unido.

