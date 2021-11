Reino Unido é o primeiro no mundo a aprovar comprimidos contra a Covid-19

Molnupiravir © AFP

Por TSF 04 Novembro, 2021 • 14:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Reino Unido é o primeiro país do mundo a autorizar o molnupiravir, o tratamento em comprimidos contra a Covid-19.

O fármaco foi desenvolvido pelo laboratório americano Merck. O jornal The Guardian explica que o medicamento foi autorizado pela Agência Britânica do Medicamento para as pessoas que sofrem de Covid-19 leve ou moderada e apresentam pelo menos um fator de risco de desenvolver a forma grave da doença. Entre estes fatores estão a obesidade, idade superior a 60 anos, diabetes ou doenças cardíacas.

O ministro britânico da Saúde considerou que este é um "dia histórico", uma vez que se trata do primeiro antiviral que pode ser tomado em casa. O tratamento dura cinco dias.

LEIA TUDO SOBRE A COVID-19 AQUI