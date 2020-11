Reino Unido espera resolver a pandemia no território até à Páscoa

"Esperamos estar prontos para começar a vacinar no próximo mês", avança Matt Hancock © AFP

Por TSF 23 Novembro, 2020 • 11:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Reino Unido pode conseguir estancar a pandemia até à Páscoa, prevê o ministro britânico da Saúde, depois das notícias sobre a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o grupo farmacêutico anglo-sueco AstraZeneca.

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, já tinha caracterizado como "fantástico" o avanço anunciado esta manhã pelos laboratórios. Os resultados provisórios dos ensaios clínicos mostraram uma eficácia de 70%, um número ainda assim abaixo dos apresentados pela Pfizer ou pela Moderna. A AstraZeneca adiantou, no entanto, que a eficácia poderá situar-se entre os 60 e os 90%, de acordo com as doses administradas.

Entrevistado pela BBC, Matthew Hancock, ministro britânico da Saúde, reagiu às novidades com a antecipação de que o Reino Unido poderá sair da situação de pandemia até à Páscoa.

"Esperamos estar prontos para começar a vacinar no próximo mês. A maior parte do programa de implantação da vacina será em janeiro, fevereiro, março. E esperamos que, algum tempo depois da Páscoa, as coisas possam voltar ao normal." Matt Hancok garantiu ainda que haverá vacinas para todos. "Há notícias muito boas para todos. Claro... Temos cem milhões de doses desta vacina encomendadas, e estamos a trabalhar muito de perto com a AstraZeneca para que exista um aumento da produção da vacina."

O Reino Unido espera iniciar o programa de vacinação contra a Covid-19 já em dezembro, depois de a AstraZeneca ter realizado testes em larga escala no Reino Unido e no Brasil.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS