Reino Unido financia videovigilância na costa norte de França

A zona de Calais é a casa de centenas de migrantes que tentam chegar ao Reino Unido

Câmaras de vigilância financiadas pelo Reino Unido vão ser instaladas em "pontos estratégicos" ao longo da costa do norte de França, perto do porto de Calais, para combater as travessias ilegais de migrantes, anunciaram as autoridades locais francesas.

Os municípios franceses têm até ao final de março para se candidatarem ao financiamento das câmaras, no âmbito de um projeto denominado "Terminus".

Mais de 20 já manifestaram interesse, segundo a agência France-Presse, confirmando uma informação do jornal La Voix du Nord.

O financiamento provém do tratado de Sandhurst, concluído em 2018 entre a França e o Reino Unido para reforçar a cooperação contra o tráfico migratório.

Segundo as autoridades locais, desde meados de janeiro e até meados de fevereiro, um gabinete de estudos tem vindo a deslocar-se a cada um dos municípios em causa para determinar o número exato e a localização das câmaras.

No início de março, os projetos específicos vão ser enviados às comunidades para lhes permitir a mobilização de fundos britânicos até 31 de março, o mais tardar, segundo a mesma fonte.

Um decreto vai especificar as mobilidades de acesso às imagens e o seu envio à polícia e aos serviços de segurança franceses, já que os britânicos não terão acesso aos mesmos.

Na cidade costeira de Wissant, por exemplo, "vão ser instaladas 14 câmaras", explicou a presidente da Câmara, Laurence Prouvot.

Mais genericamente, as autoridades francesas identificaram pontos estratégicos, tais como intersecções de estradas e pontos de acesso ao mar, geralmente desprovidos de vigilância.