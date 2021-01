Reino Unido inicia inoculação com a vacina Oxford/AstraZeneca

A Índia também anunciou há três dias a aprovação da vacina Oxford/AstraZeneca © AFP

O Reino Unido volta a estar na linha da frente da vacinação contra a Covid-19, desta vez a ser o primeiro Estado a avançar para a inoculação com a vacina Oxford/AstraZeneca.

O Governo britânico adianta que, neste arranque, estão disponíveis mais de meio milhão de doses. Matt Hancock, ministro da Saúde, fala numa missão nacional e num passo vital na luta contra a pandemia.

A vacina Oxford/AstraZeneca recorre a um adenovírus alterado a partir de chimpanzés, para espoletar a resposta imunitária. É mais barata do que a da Pfizer/BioNTech e mais fácil de armazenar e transportar, já que pode ser reservada durante seis meses em condições normais de refrigeração (entre os 2 e os 8 graus Celsius).

O Reino Unido tinha manifestado a intenção de modificar os planos de vacinação e de aplicar as segundas doses 12 semanas após a primeira picada. A alteração que o Reino Unido anunciou está relacionada com a falta de vacinas. A Pfizer e a BioNTech estão a trabalhar no aumento da produção, mas alertam para que, enquanto não houver mais vacinas no mercado, as falhas no fornecimento serão inevitáveis.

Um dos países europeus mais atingidos pela Covid-19, com 75.024 mortes, o Reino Unido planeia agora o agravamento das medidas de contenção

No domingo, o Reino Unido voltou a ter mais de 50 mil novos casos de Covid-19. Foi o sexto dia consecutivo com mais de 50 mil novos infetados, o que levou o Partido Trabalhista, na oposição, a apelar a um terceiro confinamento em território britânico.

