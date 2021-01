Reino Unido insiste que tem direito a todas as doses de vacina da AstraZeneca

"O programa de vacinação e os fornecimentos foram acordados há muito tempo" © AFP

Por Dora Pires e Catarina Maldonado Vasconcelos 28 Janeiro, 2021 • 14:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Reino Unido frisa que tem direito a todas as doses de vacina contra à Covid-19 encomendadas à farmacêutica AstraZeneca. É desta forma que Londres reage ao conflito entre a farmacêutica que está a produzir a vacina de Oxford contra a Covid-19 e a Comissão Europeia.

A multinacional anunciou um corte 60% no abastecimento revisto a 27, e o ministro Michael Gove, ministro britânico do Estado, explicou esta manhã à BBC que a prioridade é acelerar o plano de vacinação no Reino Unido. O governante não admite dividir as doses iniciais com os países da União Europeia, mas num momento posterior, poderá "ajudar os amigos".

Ouça as declarações de Michael Gove. 00:00 00:00

"O programa de vacinação e os fornecimentos foram acordados há muito tempo. Vamos fazer com que a vacinação prossiga no ritmo exatamente planeado. Não pode haver interrupções."

Michael Gove remeteu o diálogo com a UE para mais tarde. "Claro que podemos falar com os nossos amigos na União Europeia para ver como podemos ajudar, mas o que é realmente importante é garantir que o nosso próprio programa de vacinação decorra exatamente como planeado. Este é o caminho."

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19