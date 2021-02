Reino Unido já vacinou mais de 20 milhões de pessoas com 1.ª dose

"Estou absolutamente encantado por informar que mais de vinte milhões de pessoas foram vacinadas" © AFP

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, anunciou este domingo que mais de 20 milhões de pessoas no Reino Unido já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, um progresso que considerou "magnífico".

"Estou absolutamente encantado por informar que mais de vinte milhões de pessoas foram vacinadas em todo o Reino Unido. É absolutamente fantástico. Quero agradecer a cada pessoa que veio para receber a dose", acrescentou Hancock num vídeo que colocou na sua página da rede social Twitter.

I"m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated.



A magnificent achievement for the country.



The vaccine is our route out. When you get the call, get the jab! pic.twitter.com/HCwxpqn7RN - Matt Hancock (@MattHancock) February 28, 2021

O Serviço Nacional de Saúde (NHS) está vacinando com vacinas da Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca.

O Governo estabeleceu como meta imunizar, pelo menos com a primeira das duas doses do preparado, os maiores de 50 anos até 15 de abril e toda a população adulta até 31 de julho.

