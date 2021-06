Reino Unido pode retirar Portugal da lista verde de países seguros para viajar

© André Rolo/Global Imagens

Portugal pode sair da lista verde de destinos turísticos para onde os britânicos podem viajar sem necessidade de fazer quarentena no regresso.

De acordo com a imprensa britânica, há a expectativa de Portugal deixar de ser considerado um destino seguro. Boris Johnson afirma que qualquer país pode ser removido da lista e o Reino Unido não hesita em voltar a apertar as regras.

A decisão, que será anunciada esta quinta-feira, baseia-se no aumento de infeções em Portugal, bem como no aparecimento de novas variantes, nomeadamente a do Nepal que já estará em circulação na Europa.

Em declarações à TSF, Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, admite que, a confirmar-se, é uma decisão injusta e que representa muito mais do que um balde de água fria.

"É um tanque de água fria porque é uma situação que, de facto, nós não contávamos e esperamos que não venha a acontecer. Trata-se de uma decisão injusta, uma vez que o Algarve e o país têm bons indicadores, quer relativamente ao número de infeções, quer relativamente ao índice de transmissibilidade e, portanto, não vejo qualquer razão para que o governo britânico possa tomar uma decisão dessa natureza, mas a concretizar-se seria um retrocesso enorme", afirma.

Elidérico Viegas sublinha que as reservas do mercado britânico dispararam, há três semanas, com a inclusão de Portugal da lista verde. Se o país for retirado, ficam em causa as expectativas para todo o verão algarvio.

"Assistimos a um aumento muito significativo das reservas de turistas britânicos, acima daquilo que estávamos à espera e isso permitia ter boas perspetivas para este verão porque para além da procura por parte do mercado interno, podíamos contar aqui com o nosso maior fornecedor de turistas que é precisamente o Reino Unido", explica.

Há nesta altura doze países na lista verde que permite aos britânicos fazerem viagens para o estrangeiro

sem terem de cumprir quarentena quando regressam ao Reino Unido.

Desde 17 de maio, Portugal estava incluído nesta lista verde do Reino Unido.

"Fizemos um progresso enorme a combater a pandemia Covid-19 no Reino Unido. Não chegámos ao fim, mas os sinais são muito positivos", afirmou, na altura, o ministro britânico dos Transportes. Porém, disse que é necessário não colocar este sucesso em risco e que "a única via de saída da pandemia é cuidado e prudência".

"Temos de ter a certeza que países com os quais restabelecemos ligação são seguros, que as taxas de infeção são baixas e taxas de vacinação baixas, e não estão a incubar variantes perigosas e têm vigilância em prática", indicou.

