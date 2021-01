Reino Unido pondera fechar fronteiras para conter o coronavírus

"No momento, há preocupações relativamente ao número de variantes que estão a aparecer" © EPA

O Governo do Reino Unido está a ponderar encerrar fronteiras, em resposta ao avanço da pandemia. Questionado na Sky News sobre o fecho total dos limites fronteiriços, George Eustice, secretário do Ambiente britânico, admite que essa hipótese está em cima da mesa devido ao aparecimento de novos variantes do coronavírus.

"Mantemos sempre estas questões sob revisão", reconhece o George Eustice. O governante adianta que a medida "está a ser considerada".

O secretário do Ambiente britânico analisa que, para já, as restrições "são as medidas certas", mas há abertura para uma adaptação.

"No momento, há preocupações relativamente ao número de variantes que estão a aparecer noutros países. Há preocupações de que um dia as variantes possam ser resistentes à vacina. É por isso que na semana passada o primeiro-ministro endureceu as restrições: pedimos teste a quem viaja e depois devem fazer quarentena enquanto cá estiverem."

O Reino Unido registou na quinta-feira 1290 mortes de Covid-19, menos 500 do que o máximo verificado na véspera. Na quarta-feira tinham sido registadas 1820 mortes e 38.905 novos casos, mas na quinta-feira foram contabilizados 37.892 casos, confirmando a tendência de descida.

Entre 15 de janeiro de 2021 e 21 de janeiro de 2021, um total de 283.392 pessoas tiveram um resultado de teste positivo, o que mostra uma redução de 23,6% em relação aos sete dias anteriores. No mesmo período, foram contabilizadas 8565 mortes, um aumento de 14,1% comparando com os sete dias anteriores.

Os últimos dados, de terça-feira, dão conta de uma pequena descida do número de hospitalizados para 38.676 pacientes, mas o número continua a ser elevado, o que está a causar pressão no serviço de saúde público. Só no domingo foram internadas 3709 pessoas com o coronavírus.

Entre 11 de janeiro de 2021 e 17 de janeiro de 2021, foram admitidas 28.362 infetados nos hospitais britânicos, menos 1,1% do que nos sete dias anteriores.

