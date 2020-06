Reino Unido rastreou contactos de dois terços dos infetados 

Londres © © Facundo Arrizabalaga/EPA

Por Lusa 11 Junho, 2020 • 15:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério da Saúde britânico revelou hoje que 67% das pessoas que testaram positivo a covid-19 forneceram detalhes sobre os seus contactos na primeira semana de funcionamento do novo sistema de rastreamento para conter a pandemia no Reino Unido.

O primeiro relatório do serviço, que entrou em funcionamento no final de maio, indica que 5.407 das 8.117 pessoas diagnosticadas como infetadas entre 28 de maio e 03 de junho deram informações sobre os seus contactos próximos mais recentes.

Porém, 2.710 pessoas, correspondentes a 33% do total de novos infetados, não conseguiram ser contactadas pelos serviços de rastreamento, seja por telefone, email ou sms.

O sistema de rastreamento de casos de contágio no Reino Unido foi criado para ajudar a controlar a pandemia de covid-19 no Reino Unido, o país com o segundo maior número de mortos a seguir aos EUA.

O objetivo é que as pessoas que testem positivo ao novo coronavírus sejam contactadas pelos funcionários do serviço 'Test and Trace' para que deem informações sobre com quem estiveram recentemente em contacto direto a menos de dois metros de distância e por mais de 15 minutos.

As pessoas identificadas são então instruídas a ficar isoladas em casa durante 14 dias, mesmo que não apresentem sintomas, para evitar a propagação do vírus.

Segundo o relatório publicado hoje, um total de 31.794 contactos foram identificados e 26.985 (85%) foram aconselhadas a auto-isolar-se, mas o serviço de rastreamento não conseguiu chegar a 4.809 pessoas (15%) por não terem respondido aos contactos, ou por terem recusado ficar em isolamento.

O balanço de hoje do ministério da Saúde britânico indicou que foram registadas mais 151 mortes nas últimas 24 horas, aumentando para um total de 41.279 desde o início da pandemia covid-19.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19