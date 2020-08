Reino Unido regista 1288 novos casos nas últimas 24 horas

© Adrian DENNIS/AFP

O Reino Unido anunciou este sábado um aumento do número de novos casos de Covid-19, com o país a registar 1288 infeções nas últimas 24 horas, acima das 1033 comunicadas no dia anterior pelas autoridades britânicas.

De acordo com os dados oficiais, o total acumulado de casos ascende já a 326.086, enquanto o número de óbitos contabiliza 41.423 vítimas, depois de serem reportadas mais 18 mortes em relação a sexta-feira. No entanto, segundo agências de estatísticas britânicas, foram emitidas até agora mais de 57 mil certidões de óbito que mencionam o novo coronavírus.

Apesar da tendência de crescimento de novos casos e óbitos nos últimos dias, o número de pacientes admitidos nos hospitais britânicos continuou a diminuir, registando agora um total de 834 pessoas, menos sete do que na véspera, embora em 24 horas tenham sido contabilizadas 97 novas admissões.

Segundo o Grupo de Aconselhamento Científico para Emergências (SAGE), o índice de transmissibilidade efetiva, o chamado 'Rt' do novo coronavírus, situa-se entre 0,9 e 1,1.

Já na Escócia foi reportado o maior aumento diário de casos desde maio, com 123 contágios face a sexta-feira, em grande devido a um surto numa fábrica de processamento alimentar.

Desde a última madrugada, os viajantes provenientes da Croácia e Áustria que chegam ao Reino Unido passaram a ser colocados em quarentena durante duas semanas, uma medida que já era exigida aos passageiros oriundos de países como Espanha e França.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 800 mil mortos e infetou mais de 23 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.