Reino Unido regista 201 mortes em 24 horas

O Reino Unido registou 201 mortes e 30.597 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

O Reino Unido registou 201 mortes e 30.597 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados oficiais atualizados.

Na terça-feira, o Reino Unido tinha registado 185 mortes e 26.628 novos casos.

Nos últimos sete dias, entre 09 e 15 de setembro, a média diária foi de 139 mortes e 31.772 casos, o que corresponde a uma subida de 4,4% no número de mortes e uma descida de 18,4% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

Desde o início da pandemia, foram notificados 134.647 óbitos de Covid-19.

A média diária de hospitalizações foi de 990 entre 05 e 11 de setembro, um aumento de 2,5% face aos sete dias anteriores.

Na terça-feira estava internados 8.340 pacientes, o número mais alto desde março, dos quais 1.060 numa cama com ventilador.

Nas passadas 24 horas foram administradas 83.105 vacinas no país.

Atualmente, 89,2% da população com mais de 16 anos foi imunizada com uma primeira dose e 81,3% tem a vacinação completa.

Hoje, o Governo anunciou que vai iniciar na próxima semana a administração de uma terceira dose de reforço a maiores de 50 anos, um dia após ter revelado que iria estender em breve a vacinação a adolescente entre os 12 e 15 anos.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.646.416 mortes em todo o mundo, entre mais de 225,72 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.882 pessoas e foram contabilizados 1.058.347 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.