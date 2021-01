Reino Unido regista 599 mortes e estende vacinação a maiores de 70 anos

Desde o início da pandemia, já morreram 89.860 pessoas no Reino Unido © Neil Hall/EPA

O Reino Unido registou a morte de mais 599 pessoas devido a Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 89.860, segundo o Governo, quando mais de quatro milhões de pessoas já foram vacinadas contra a doença.

No mesmo período, foram identificados 37.535 novos casos, mantendo uma tendência de descida já há 10 dias, embora esta ainda não seja refletida nos hospitais britânicos, atualmente sob bastante pressão.

O presidente-executivo do Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS), Simon Stevens, revelou à BBC no domingo que a cada 30 segundos é internada uma pessoa infetada com covid-19 em hospitais britânicos, e que, desde o dia de Natal, foram internados 15.000 em Inglaterra.

No entanto, também vincou que estão a ser vacinadas 140 pessoas por minuto, o que contribuiu para o facto de 4.062.501 já terem sido imunizadas até domingo, nomeadamente idosos com mais de 80 anos e um grande número de trabalhadores e residentes de lares de idosos e profissionais de saúde.

Hoje, o Governo estendeu a campanha de vacinação, que tem sido focada em grupos prioritários, para os escalões dos maiores de 70 anos e pessoas clinicamente vulneráveis, mantendo o objetivo de completar a vacinação dos quatro primeiros grupos prioritários até 15 de fevereiro.

"Agora que mais da metade de todos os maiores de 80 anos já receberam a vacina, podemos começar a vacinar os próximos grupos mais vulneráveis. Onde uma área já atingiu a grande maioria dos grupos 1 a 2, podem agora começar a abrir o programa para os grupos 3 a 4", explicou o ministro da Saúde, Matt Hancock.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

