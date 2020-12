Reino Unido regista 744 mortes, valor mais alto desde abril

© AFP

Por Lusa 23 Dezembro, 2020 • 17:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Reino Unido registou 744 novas mortes de covid-19 nas últimas 24 horas, o valor mais alto desde 29 de abril, e 39.237 infeções, um novo máximo diário, divulgou o Ministério da Saúde britânico. Na terça-feira tinham sido registadas 691 mortes e 36.804 novos de covid-19 casos.

No total, foram notificadas 69.051 mortes de Covid-19 no Reino Unido até agora, uma estatística que inclui apenas óbitos que ocorreram dentro de 28 dias após o primeiro teste do paciente positivo, e 2.149.551 casos desde o início da pandemia Covid-19.

De acordo com dados publicados hoje, a prevalência da doença no Reino Unido como um todo é de 319,6 casos por 100 mil habitantes num período de sete dias.

O número de pacientes hospitalizados no país, segundo dados de segunda-feira, é de 20.917, próximo dos 21.683 internados no pico da primeira onda da pandemia, em 12 de abril.

Na atualização semanal, o governo indicou que índice de transmissibilidade efetivo (Rt) no Reino Unido aumentou para entre 1.1 e 1.3, o que significa que, em média, cada 10 pessoas infetadas vão infetar entre 11 e 13 outras pessoas.

Na semana passada, o Rt estava entre 0,9 e 1.

Os dados foram divulgados logo após o ministro da Saúde, Matt Hancock, alertar que uma nova estirpe mutante do coronavírus foi detetada na África do Sul e parece ser mais contagiosa do que as versões conhecidas até agora.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.718.209 mortos resultantes de mais de 77,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.