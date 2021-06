Reino Unido regista aumento semanal de 46% em casos da variante Delta

A variante Delta é atualmente responsável por aproximadamente 95% dos casos sequenciados em todo o Reino Unido © Tolga Akmen/AFP

O Reino Unido registou um aumento semanal de 46% nos casos de variante Delta, de acordo com os dados atualizados do Governo britânico, tendo notificado 18 mortes e 15 810 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.

Os dados semanais do número de casos de variantes mostram que a variante Delta infetou mais 35.204 pessoas desde a semana passada, passando a um total de 111.157, uma subida de 46%.

Destes, especificou a agência Public Health England, 42 pessoas mostraram infeção pela sub-linhagem Delta AY.1 com mutação K417N, considerada potencialmente preocupante devido ao risco de oferecer maior resistência às vacinas.

A variante Delta é atualmente responsável por aproximadamente 95% dos casos sequenciados em todo o Reino Unido, mas a diretora executiva da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, Jenny Harries, está confiante no efeito do programa de imunização, sobretudo após as duas doses de vacina anti-Covid-19.

"Graças ao sucesso do nosso programa de vacinação, os dados sugerem que começámos a quebrar o elo entre os casos e as hospitalizações", comentou.

Na quinta-feira tinham sido notificadas 21 mortes e 16 703 novos casos. Nos últimos sete dias, entre 19 e esta sexta-feira, a média diária foi de 16 mortes e 12.930 casos, o que corresponde a uma subida de 52,8% no número de mortes e de 47,9% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

A média diária de pessoas hospitalizadas foi de 222 nos sete dias entre 15 e 21 de junho, um aumento de 13,4% face aos sete dias anteriores.

Desde o início da pandemia, foram notificados 128 066 óbitos de Covid-19 num total de 4 699 868 infeções confirmadas no Reino Unido.

Desde dezembro foram inoculadas 43 877 861 pessoas, o que corresponde a 83,3% da população adulta, e 32.085.916 milhões de pessoas, ou 60,9% da população adulta, já receberam também a segunda dose.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos 3 903 064 vítimas em todo o mundo, resultantes de mais de 179 931 620 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17 081 pessoas e foram confirmados 871 483 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

