Reino Unido ultrapassa quatro milhões de casos desde início da pandemia

A pandemia Covid-19 continua a desacelerar no Reino Unido, onde foram registadas 758 mortes e 15.144 novos casos nas últimas 24 horas, e ultrapassou os quatro milhões de casos, de acordo com dados desta sexta-feira do Governo britânico.

Apesar de o número de mortes notificado hoje ser superior às 678 da véspera, a média dos últimos sete dias está em 715.

O número de infeções subiu de 13.494 de quinta-feira, mas a média diária dos últimos sete dias está em 14.604 casos.

Na quarta-feira estavam hospitalizadas 24.352, menos 20% relativamente à sexta-feira passada.

Os cientistas estimam que o índice de transmissibilidade efetivo (Rt) no Reino Unido desceu para entre 0,7 e 0,9, o que significa que a transmissão do vírus está a diminuir.

No total, morreram até agora 116.287 pessoas entre 4.013.799 de casos de infeção confirmados desde o início da pandemia.

Até hoje, 14.012.224 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus e 530.094 pessoas receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

Este número está cada vez próximo da meta estabelecida pelo Governo de vacinar 15 milhões de pessoas que compõem os quatro primeiros grupos prioritários até segunda-feira, entre os quais se incluem os maiores de 70 anos, residentes e funcionários de lares de idosos, profissionais de saúde e pessoas clinicamente vulneráveis.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.034 pessoas dos 781.223 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

