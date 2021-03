Reino Unido vai estender proibição de viagens ao estrangeiro até julho

Britânicos são aconselhados a passar férias dentro do país © Tolga Akmen / AFP

O Reino Unido vai estender até julho a proibição de viagens ao estrangeiro devido à pandemia de Covid-19, mais um mês e meio do que o inicialmente previsto, avança a imprensa britânica.

De acordo com um projeto de lei publicado na segunda-feira, que será esta quinta-feira discutido e votado no parlamento britânico, sair do Reino Unido sem uma justificação válida, como trabalhar ou estudar, vai continuar a ser proibido até 30 de junho.

Quem for apanhado no aeroporto ou porto marítimo com intenção de passar férias no estrangeiro está sujeito a uma multa de 5000 libras, o equivalente a quase 6000 euros, pode ler-se esta terça-feira no jornal The Telegraph.

A proibição de viajar para fora do país sem justificação termina a 17 de maio, mas o governo britânico está preocupado com as novas variantes do SARS-CoV-2, que podem originar uma terceira vaga da pandemia.

Além disso, o Reino Unido não quer comprometer o plano de vacinação numa altura em que metade dos adultos do país já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mais de 26 milhões de pessoas.



O Reino Unido é o país europeu mais afetado pela pandemia. Segundo o último balanço, desde o início da pandemia morreram no país 126.026 pessoas entre 4.285.684 casos de contágio confirmados.

