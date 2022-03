© Jessica Taylor/AFP

O Reino Unido vai injetar 91 milhões de euros na economia da Ucrânia para mitigar as pressões financeiras que a invasão do exército russo provocou, anunciou no domingo o Governo britânico.

Os fundos podem ser usados para pagar salários do setor público, permitir que departamentos essenciais do Estado continuem a funcionar e fazer face a despesas de segurança social e pensões, indicou o gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, num comunicado.

O Governo britânico precisou que a disponibilização da verba será feita através do Banco Mundial.

O Reino Unido fez este anúncio antes da visita esta segunda-feira a Londres dos primeiros-ministros do Canadá, Justin Trudeau, e dos Países Baixos, Mark Rutte.

Johnson debaterá com eles como "continuar a liderar a resposta internacional" à guerra na Ucrânia, primeiro em duas reuniões bilaterais e, em seguida, num encontro trilateral, indicou o seu porta-voz oficial.

Os responsáveis visitarão uma base da Royal Air Force do Reino Unido (RAF) e darão uma conferência de imprensa conjunta em Downing Street.

"Desde que começou o brutal e ilegal ataque da Rússia, temos visto como o mundo se solidarizou com o indómito povo da Ucrânia", disse Johnson no comunicado.

"O Reino Unido está preparado para ajudar aqueles que mais necessitam, fornecendo bens essenciais e ajuda médica", acrescentou o chefe do executivo britânico.

Só o Presidente russo, Vladimir Putin, "pode acabar por completo com o sofrimento na Ucrânia", frisou Boris Johnson, mas "o novo financiamento continuará a ajudar aqueles que se confrontam com uma situação humanitária degradada", sustentou.

As verbas anunciadas somam-se aos 220 milhões de libras (266 milhões de euros) que o Reino Unido já forneceu a Kiev.

Downing Street sublinhou também que o Governo britânico alistou 22.000 soldados ucranianos nos últimos anos e enviou 2000 mísseis antitanques para o país, entre outras medidas.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2000 mortos entre a população civil.

Os ataques causaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que está a responder com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e financeiras a Moscovo.

