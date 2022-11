O Presidente de Espanha, Pedro Sánchez, com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa © Estela Silva/EPA

O Presidente de Espanha, Pedro Sánchez, mostrou-se satisfeito, esta sexta-feira na Cimeira Luso-Espanhola, com a união que Espanha e Portugal têm demonstrado nos momentos de crise. Primeiro com a pandemia e, atualmente, com os efeitos da guerra na Ucrânia.

"Tenho a convicção de que as relações entre Espanha e Portugal atravessam um momento excecional. Olhamos para Portugal com a convicção de que partilhamos toda uma série de interesses que funcionam em benefício de ambas as sociedades. Sinto-me extremamente orgulhoso de todas as decisões que os dois países estão a tomar no âmbito europeu e internacional", afirmou Pedro Sánchez.

Sobre a guerra, o chefe de Estado espanhol lembrou que tanto Portugal como Espanha reforçaram o compromisso humanitário com a Ucrânia.

"Faremos tudo o possível para que esta crise não resulte numa crise de pobreza noutras partes do mundo, queremos cada vez mais estar presentes em cenários-chave. Há 500 anos, Espanha e Portugal abriram a Europa ao mundo. Esta cimeira tão produtiva representa mais um passo na direção da prosperidade entre as nossas sociedades. Mostro a minha grande satisfação nesta página de amizade que estamos a escrever", garantiu o Presidente de Espanha.

Nesta cimeira, os dois países concentraram-se na inovação e na ciência, visitando laboratórios no Norte do país, como o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia.

"Já disse ao António que fiquei muito surpreendido ao ver a capacidade e potencial que este laboratório tem ao nível da investigação e ciência. Irá permitir e garantir que o desenvolvimento da nanotecnologia beneficie ambas as sociedades. Estamos a falar de um centro que não representa apenas a investigação na ciência ibérica e tem pessoas de outras nações. Temos o compromisso de criar sinergias, assinámos dois memorandos de entendimento", acrescentou.