Reminiscências da erupção em Tonga. Gigantesca mancha de petróleo atinge costa peruana

Por Guilhermina Sousa 19 Janeiro, 2022 • 07:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma mancha de petróleo com pelo menos 18 mil metros quadrados de área está a causar graves danos ambientais no Peru. O derramamento pode ser uma consequência da explosão do vulcão submarino em Tonga. As autoridades no Peru estão preocupadas com os possíveis "danos muito sérios para o ambiente".

A gigantesca mancha de petróleo está a afetar praias, áreas protegidas e a fauna marinha, na província de Callao, na costa peruana do Pacífico. O Ministério peruano do Ambiente denuncia que o derramamento está a afetar uma área vasta, e já há animais cobertos de petróleo.

Ouça a explicação. 00:00 00:00

A chegada deste composto de hidrocarbonetos às praias do Peru é atribuída às ondulações anómalas produzidas pela erupção vulcânica em Tonga. O desastre ambiental aconteceu no sábado, quando um petroleiro com uma bandeira italiana estava a descarregar numa refinaria da espanhola Repsol.

A refinaria já garantiu tudo estar a fazer para reduzir ao mínimo o impacto desencadeado. A empresa afirma que instalou 1,5 km de barreiras para travar o avanço da mancha de combustível nas áreas afetadas. Outra das ações promovidas pela refinaria é o recurso a lanchas com equipas que tentam recolher o petróleo derramado.

Perto de 30 pescadores e residentes do distrito de Ventanilla, em Callao, realizaram um protesto em frente à refinaria, exigindo ação por parte da empresa. Miguel Ángel Núñez, líder de um dos sindicatos de pescadores da região, adiantou à imprensa no local que o derramamento "está a afetar e a contaminar a biodiversidade das águas", noticia a agência France Press. Há também aves que continuam a ser resgatadas com os corpos cobertos por petróleo.

Foram três as praias afetadas pelo derramamento no distrito costeiro de Ventanilla del Callao, e o impacto estende-se ainda a duas reservas naturais protegidas no Oceano Pacífico. O Ministério Público do país abriu uma investigação por crime de "contaminação ambiental" contra os representantes legais e funcionários da refinaria.

Quatro dias depois da erupção do vulcão submarino, as autoridades de Tonga anunciaram que a região ficará isolada durante um mês. Será necessário reparar um cabo submarino de comunicações, que liga o arquipélago ao mundo, mas essa reparação deverá demorar quatro semanas.