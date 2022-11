Reorganização do Congresso. O que são as "midterms", as eleições intercalares dos EUA?

As eleições intercalares nos Estados Unidos - que decorrem na próxima terça-feira - acontecem a cada quatro anos e permitem a reorganização do Congresso e a escolha de vários governadores e até autarcas.

Eis algumas perguntas e respostas sobre as eleições intercalares de 2022:

O que são as eleições intercalares nos Estados Unidos?

Conhecidas pela expressão "midterms" ("a meio do mandato"), acontecem dois anos após a eleição presidencial, a meio do mandato de quatro anos.

Geralmente, nestas eleições, escolhe-se cerca de um terço dos 100 lugares do senado (este ano, serão 35 lugares) e a totalidade dos 435 lugares na câmara de representantes.

Os senadores são escolhidos para um mandato de seis anos.

Cada estado tem direito a dois senadores (independentemente do seu tamanho ou população), mas para a câmara de representantes os lugares são distribuídos em função da dimensão de cada estado.

As eleições também servem para, em vários estados e cidades, escolher governadores, conselhos municipais e até conselhos diretivos de escolas públicas.

Este ano, vão ser escolhidos 39 governadores (36 de estados e três de territórios).

As eleições deste ano incluem ainda 129 boletins de voto (em 36 estados) com questões de referendo a matérias relacionadas com o direito ao aborto.

Quando acontecem as eleições intercalares?

As eleições devem acontecer na primeira terça-feira de novembro, a não ser que essa terça-feira calhe no primeiro dia do mês.

Este ano, as eleições ocorrem em 08 de novembro.

O processo eleitoral começa geralmente em setembro, com o voto antecipado e por correspondência.

O nome do Presidente está em algum boletim de voto?

Não. Estas eleições não elegem o Presidente, embora sejam geralmente consideradas um "referendo" à sua governação nos dois primeiros anos do mandato.

Quem define os círculos eleitorais?

Os círculos eleitorais são definidos pelos governos estaduais, que frequentes vezes aproveitam para alterar as fronteiras, para tentar favorecer os resultados do partido que os domina.